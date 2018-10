’Bruiloftsstoet zette snelweg expres op slot’

Een medewerker van het autoverhuurbedrijf, die liever anoniem wil blijven, heeft inmiddels ook meegekregen dat één van zijn wagens te zien is in het filmpje. Verbaasd is hij niet, geïrriteerd wel. „’Oh jee, kijk nou toch wat hier gebeurt’, was onze eerste reactie. Met mijn auto is niks aan de hand, maar dit soort misdragingen worden steeds erger en gebeuren steeds vaker. Gisteren heeft de politie nog een hele trouwstoet aan de kant gezet, omdat mensen uit het raam hingen, op het dak zaten met vlaggen en ook midden op de snelweg stopten.”

Toeterend

Hij noemt zo talloze voorbeelden van incidenten met trouwstoeten waarin zijn auto’s ook reden, van feestvierders die over de vluchtstrook knallen, toeterend en scheurend door de straten trekken en de verkeersregels aan hun laars lappen. „Het is de afgelopen vijf jaar echt erger en erger geworden. Ze hebben overal schijt aan, het maakt ze niets uit of ze in hun eigen auto rijden of in die van een verhuurbedrijf. Het is gas geven, gas geven en op het laatste moment remmen.”

Volgens hem zijn het meestal niet de bruid en bruidegom zelf die zich misdragen, maar hun familieleden en vrienden.

Hij maakt zich grote zorgen over de gevolgen. „Ik ben bang dat er nog eens doden gaan vallen, dat kan haast niet uitblijven.” Een oplossing heeft hij niet. „Ik ben geen helderziende, kan van tevoren ook niet zien of iemand zich goed gaat gedragen in mijn auto. Ik druk iedereen op het hart zich aan de regels te houden, veel meer kan ik niet doen. Er helemaal mee stoppen is geen optie, het vormt een aanzienlijk deel van onze omzet.” Hij denkt dat dit ook een lastig probleem is voor de politie. „Die kan moeilijk achter elke bruidsstoet gaan rijden.”

File

Op het betreffende filmpje is te zien hoe een stuk of tien jongemannen met auto’s de snelweg blokkeren, vermoedelijk de A2 bij Eindhoven. Zij roepen daarbij ’snelweg op slot maatje, niks aan de hand’, klimmen op en hangen uit hun auto’s, spelen harde muziek af en lopen al filmend over de snelweg. Te zien is ook hoe er een file ontstaat door deze actie.

De politie vermoedt dat het filmpje van 5 oktober dateert. „Het lijkt erop dat dezelfde groep toen al bij collega’s onder de aandacht is gebracht na meldingen over asociaal rijgedrag. Dat was niet op de snelweg. Daarbij zijn ook bekeuringen uitgedeeld en kentekens genoteerd”, laat een woordvoerder weten.

Boze reacties

Dat zij ook de snelweg zouden hebben geblokkeerd, is nieuw voor de politie. „Dat is op 5 oktober niet geconstateerd. We gaan nu eerst onderzoeken of het inderdaad om dezelfde groep gaat. Sowieso wordt het filmpje verder onderzocht en we gaan ervan uit dat de betrokkenen zich moeten verantwoorden.” De autoverhuurder denkt dat het een andere datum is geweest, aangezien hij zijn wagen niet op 5 oktober had verhuurd aan iemand uit de regio Eindhoven.

Het filmpje is inmiddels al bijna een half miljoen keer bekeken en leidt tot vele boze reacties op sociale media. „Deze mensen hebben werkelijk geen idee hoe gevaarlijk dit is, hard straffen!”