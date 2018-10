Zorgen bij Tweede Kamer na drugsfeest in gevangenis

SP-Kamerlid Michiel van Nispen trekt aan de bel bij de minister Sander Dekker. „Wij willen weten of de instelling in Zaanstad wel klaar is voor nieuwe gedetineerden.” Die vraagt heeft te maken met de sluiting van inrichtingen in Almere, Zwaag, Zoetermeer en Zeist. Sommige medewerkers van sluitende gevangenissen moeten naar Zaanstad. „Wij horen dat het personeel bezorgd is. Mensen willen daardoor liever niet naar Zaanstad.”

GroenLinks stelt Kamervragen. „Het binnensmokkelen van drugs en telefoons is onaanvaardbaar. De berichten versterken onze angst dat het complex in Zaanstad niet klaar is om meer gedetineerden op te vangen”, meldt Kamerlid Kathelijne Buitenweg.

„De minister sluit nu goedlopende gevangenissen, zoals in Almere en Zwaag, ten gunste van het publiek-privaat gefinancierde Zaanstad. GroenLinks wil dat hij daarvan terugkomt, of tenminste wacht met het overdragen van gedetineerden tot een alternatieve locatie op orde is.”