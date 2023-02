Premium Het beste van De Telegraaf

’Echt een moment van glorie dat Rusland nu de mindere is’ Waarom Poetin aan een touwtje zit bij de Chinese president Xi

Door Koen van Eijk

De Russische president Vladimir Putin (l) en de Chinese President Xi Jinping (r). Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Na een jaar oorlog in Oekraïne heeft Rusland weinig vrienden meer over. De belangrijkste van het bescheiden rijtje landen dat Moskou nog niet in de ban heeft gedaan, is China. Heeft de Chinese president Xi Jinping zijn Russische collega Poetin aan een touwtje?