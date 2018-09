Robot verdrinkt terwijl iedereen toekijkt

Detectiesystemen als camera’s, microfoons en andere sensoren registeren dat er iets aan de hand is, waarop een alarmsysteem in werking treedt. Maar dat de robot zo snel een eind aan zijn bestaan zou maken, was een onverwachte tegenvaller voor het winkelcentrum.

Botsing

De Knightscope beveiligingsrobot liep vorige maand nog een kleuter omver. In diezelfde periode werd een dronkenman boos op de robot en probeerde het ding te slaan. Hierop gingen alle alarmbellen af op het grote ei, waarna de politie de dronkaard oppakte.

Steeds vaker worden robots ingezet die mensen moeten vervangen. De meningen zijn hierover verdeeld. Of het winkelcentrum nu weer menselijke beveiligers in het leven roept is onduidelijk. Wel is het evident dat niemand zich tijdens de mislukte zwempartij heeft verveeld.