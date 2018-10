’Drukste avondspits van het jaar’

Een ongeluk op de A27 bij de Merwedebrug waarbij meerdere vrachtwagens betrokken raakten zorgden voor een afsluiting van de weg in beide richtingen. Inmiddels is de weg weer vrij, maar Rijkswaterstaat meldt dat er nog lange files staan. De Ketelbrug (A6) in Flevoland kampte een tijdje met een technische storing, waardoor de weg in beide richtingen afgesloten was.

Op de A59 en de A16 was het ook raak, zo was er een ongeluk bij de afrit Oss en op de A16 was er een kop-staartbotsing ter hoogte van ’s-Gravendeel. Daarbij raakte een persoon gewond.

Op de A50 bij Heerde staan automobilisten stil door een ongeluk. Vanuit Zwolle naar Apeldoorn is de weg dicht, Rijkswaterstaat raadt omrijden via de A28 en A1 aan.

Naast ongelukken en incidenten, zorgen ook werkzaamheden voor vertraging op de weg. Een kapot geluidsscherm op de A20 dat gerepareerd werd na een eerder ongeluk zorgde ervoor dat het verkeer vast kwam te staan.