Het lijkt mij toepasselijk dat ik u vandaag in het Twents begroet. „Moj’n luu.” Want deze week tekende minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren namens de overheid een convenant met de provincies Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Gelderland. Daarmee is het Nedersaksisch, waartoe het Twents behoort, een erkende taal geworden.