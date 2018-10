Holleeder over kroongetuige: ’Het is speculeren op speculeren’

Tijdens de urenlange ondervraging van La Serpe. door advocaat Sander Janssen plaatste de kroongetuige uit het grote liquidatieproces Passage Holleeder opnieuw onder de toonaangevende figuren van de onderwereld, die ook mensen uit de weg liet ruimen. „Ik weet niet hoe hij eraan komt”, reageerde Holleeder fel. „Ik heb deze man ooit één keer ontmoet. Verder ken ik hem niet. Ik heb met hem of mensen die hij noemt nooit zaken gedaan.”

Hij noemde de aaneenschakeling van beschuldigingen onredelijk. „Hoe kan ik mezelf verdedigen tegen dingen van horen zeggen?” vroeg hij.

La Serpe. op zijn beurt liet blijken geen hoge pet op te hebben van Holleeder, die hij „sneaky, onbetrouwbaar en intimiderend” noemde.

Holleeder was „een aparte eenheid”, aldus La Serpe., net als Dino Soerel en de in 2011 doodgeschoten Stanley Hillis. „Ze waren in de onderwereld groot genoeg om zich ten opzichte van elkaar te handhaven en trokken samen op als er een gezamenlijk belang was. Dan was er ook hiërarchie. Anders niet.”

Over een rangorde liet hij zich niet uit. Holleeder was, anders dan bijvoorbeeld Soerel „niet heel actief aanwezig.” Ook noemde hij hem „een opportunist.” La Serpe., vaak geconfronteerd met tegenstrijdigheden in de verklaringen die hij aflegde, beaamde Holleeder persoonlijk nauwelijks te kennen. „Maar ik heb dertig jaar in het milieu gezeten. Ik wist wel wanneer informatie klopte.”

Hij keert vrijdag terug. Dan start ook het verhoor van Fred R., de tweede kroongetuige uit het Passageproces.