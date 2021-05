Twee doden na verdachte woningbrand in Hilversum

Door de brand in de woning aan de Lutherhof kwam vrijdag al een 48-jarige vrouw om het leven. De man was er erg aan toe en bezweek zaterdag aan zijn verwondingen. De brand brak rond 04.45 uur uit. Onder meer in de slaapkamer en op de benedenverdieping was vuur.

De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf. Afgelopen nacht is de woning bewaakt geweest, melden buurtbewoners. De voordeur is dichtgetimmerd en verzegeld. Ook hangen er camera’s rondom de woning. Er zou eerder een ruit zijn ingegooid, meldt de Gooi en Eemlander.

