Brand bij omstreden bedrijf Dongen onder controle

Het pand staat los van andere gebouwen; de brand is niet overgeslagen naar andere gebouwen. Bij de brand kwamen schadelijke stoffen vrij, maar er was geen reden voor extra maatregelen anders dan de waarschuwing uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. De rook trok over de stad Dongen en de A59 richting Geertruidenberg. Zelfs in Gorinchem was de rook te zien.

De exacte samenstelling van de rook wordt onderzocht door experts.

TUF is samen met Vink uit Barneveld het enige bedrijf in Nederland dat tegen betaling van 10.000 tot 20.000 euro per veld, kunstgrasmatten recyclet. Althans, dat belooft het bedrijf te doen. In de praktijk blijken bergen kunstgrasmatten illegaal opgeslagen te liggen op het terrein van het bedrijf in Dongen. Dit bleek eerder uit een aflevering van het programma Zembla.

Opruimen

De gemeente eiste deze week dat TUF de illegale opgeslagen bergen kunstgrasmatten meteen opruimt. Doet het bedrijf dit niet dan gaat de gemeente het zelf regelen en de kosten verhalen op het bedrijf. Juist donderdagavond staat de situatie bij TUF op de politieke agenda van de gemeenteraad van Dongen.

,,De inzet van de brandweer richt zich op het voorkomen van het overslaan van de brand. Zowel naar kunstgrasmatten op het buitenterrein als naar omliggende bedrijven.