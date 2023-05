Premium Het beste van De Telegraaf

Deskundigen in zaak-Gino: kans op herhaling groot bij misbruikverdachte Donny M.

MAASTRICHT - De 23-jarige Donny M. was voor een deel wel, en voor een deel niet helemaal toerekeningsvatbaar toen hij in juni 2022 de 9-jarige Gino ontvoerde, seksueel misbruikte en daarna doodde. Het gevaar dat hij opnieuw een minderjarige seksueel zal misbruiken is groot als hij niet wordt behandeld.