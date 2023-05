Deskundigen in zaak-Gino: kans op herhaling groot bij misbruikverdachte Donny M.

Volg de zaak hieronder vanaf 09.30 uur via de tweets van Saskia Belleman.

Dat werd woensdag bekend tijdens een nieuwe inleidende zitting over de ontvoering, het seksueel misbruik en de dood van Gino van Straeten.

Het advies van het Pieter Baan Centrum stak ingewikkeld in elkaar, zo bleek tijdens de zitting. De deskundigen bepaalden voor ieder tenlastegelegd feit apart in hoeverre het Donny M. kan worden toegerekend. Zo stellen de psychiater en de psycholoog dat Donny M. enigszins verminderd toerekeningsvatbaar was toen hij de jongen misbruikte en drugs toediende, maar dat hij volledig toerekeningsvatbaar was tijdens het verbergen van het lichaam van Gino.

Volgens de deskundigen lijdt Donny M. al sinds zijn vroegste jeugd aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis, een pedofiele stoornis en een ernstige verslaving aan XTC en cocaïne.

Juist omdat de bevindingen van de deskundigen lastig te interpreteren zijn, vroeg advocaat Phil Boonen die de zussen Kelly en Naomi vertegenwoordigt, om verstrekking van het rapport, om het goed te kunnen bestuderen.

De verdediging van Donny M. verzet zich daartegen, omdat het rapport veel privacygevoelige informatie bevat. Advocate Sjanneke de Crom vroeg de rechtbank om hooguit de conclusies te verstrekken, maar niet de uitgebreide schets over het leven van Donny M.

Het onderzoek naar wat Gino precies is overkomen nadat hij begin juni 2022 van de aardbodem leek te zijn verdwenen, is nog in volle gang. Donny M. heeft toegegeven dat hij de jongen ontvoerde vanaf een voetbalveldje waar Gino speelde. Hij handelde impulsief, zei hij.

Plastic zakken

Het Openbaar Ministerie zegt dat Donny M. op de avond van 3 juni werd aangehouden wegens onverzekerd rijden. Hij werd toen al geobserveerd vanwege de verdenking dat hij iets te maken had met de verdwijning. Terwijl hij op het politiebureau zat, zochten agenten in zijn woning naar Gino in de hoop dat de jongen nog in leven was. Vergeefs. Het in plastic zakken verpakte lichaam van de jongen werd uiteindelijk op aanwijzing van Donny M. gevonden op een steenworp afstand van Donny M.’s woning in Geleen. Het lag achter een uitgebrand huis.

Op de tape en op de zakken werden vingerafdrukken gevonden die niet van Donny M. of van zijn ex-vriendin zijn. De officier van justitie benadrukte dat dat niet automatisch wil zeggen dat er nog een tweede verdachte betrokken is bij het verbergen van het lichaam. „Maar dit is geen zaak voor open eindjes”, aldus de officier. Van wie de vingerafdrukken wel zijn, is nog niet bekend.

Donny M. heeft een kussen met een blauwe bies aangewezen als het kussen waarmee hij de jongen heeft gesmoord. Maar op dat kussen en op een kussensloop dat er mogelijk omheen heeft gezeten, zijn geen dna-sporen van Gino gevonden.

Beddengoed

Het beddengoed van Donny M. bleek in de wasmachine te zitten. Desondanks werden er 225 haren vanaf geplukt, waarvan 164 hoofdharen. Slechts vijf bleken er geschikt voor onderzoek naar dna, maar dat leverde vanwege de kleine hoeveelheid geen resultaten op, zegt de officier.

De ex-vriendin van Donny M. heeft uitgebreide verklaringen afgelegd, maar wordt sinds de aanhouding van haar partner ernstig bedreigd, zei advocate Sjanneke de Crom. „Ze heeft moeten onderduiken. Sinds de aanhouding van Donny M. is dit meisje haar leven kwijt. Ze heeft daar niet om gevraagd”, aldus De Crom. De advocate vroeg de rechtbank om de verklaringen van de ex-vriendin niet aan de nabestaanden te verstrekken, ook al hebben die recht op verstrekking van het dossier. Ze vreest dat het meisje daardoor nog meer in de problemen zal komen.

Ook wil De Crom van de deskundigen weten hoe groot de kans op een succesvolle behandeling van Donny M. zal zijn als hij eerst een langdurige gevangenisstraf moet uitzitten. De kans op die combinatie lijkt groot nu de deskundigen Donny M. deels wel, en deels verminderd toerekenbaar vinden.

De rechtbank heeft zich op dit moment teruggetrokken voor beraad over alle verzoeken.