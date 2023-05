LIVE | Deskundigen in zaak-Gino: kans op herhaling groot bij misbruikverdachte Donny M.

Volg de zaak hieronder vanaf 09.30 uur via de tweets van Saskia Belleman.

Dat werd woensdag bekend tijdens een nieuwe inleidende zitting over de ontvoering, het seksueel misbruik en de dood van Gino van Straeten.

Het advies van de deskundigen stak ingewikkeld in elkaar, zo bleek tijdens de zitting. De deskundigen bepaalden voor ieder tenlastegelegd feit apart in hoeverre dat Donny M. kan worden toegerekend. Zo stellen de psychiater en de psycholoog dat Donny M. enigszins verminderd toerekeningsvatbaar was toen hij de jongen misbruikte en drugs toediende, maar was hij volledig toerekeningsvatbaar tijdens het verbergen van het lichaam van Gino.

Juist omdat de bevindingen van de deskundigen lastig te interpreteren zijn, vroeg advocaat Phil Boonen die de zussen Kelly en Naomi vertegenwoordigt, om verstrekking van het rapport, om het goed te kunnen bestuderen.

De verdediging van Donny M. verzet zich daartegen, omdat het rapport veel privacygevoelige informatie bevat. Advocate Sjanneke de Crom vroeg de rechtbank om hooguit de conclusies te verstrekken, maar niet de uitgebreide schets over het leven van Donny M.