LIVE | Rapport over psyche verdachte moord Gino (9) besproken

Volg de zaak hieronder vanaf 09.30 uur via de tweets van Saskia Belleman.

Het kind verdween op 1 juni in Kerkrade tijdens het buitenspelen. Politieagenten en honderden vrijwilligers hielden zoekacties in de hoop hem snel te vinden. Op 4 juni werd M. opgepakt in zijn woning in Geleen en niet veel later leidde hij de agenten naar het lichaam van het jongetje.

M. (23) heeft bekend dat hij Gino meenam naar zijn woning in Geleen, hem onder meer drugs toediende en hem vervolgens seksueel misbruikte. Gino is daarna gewurgd en gesmoord. De man wordt ook verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderporno en ontucht met een wilsonbekwame in 2019.

Hij is eerder veroordeeld voor mishandeling en bedreiging van twee kinderen en het misbruiken van zeker één van hen. Ook kreeg hij een straf opgelegd voor een poging tot doodslag nadat hij een stoeptegel van een viaduct gooide. De rechter in die zaak zei toen dat M. verminderd toerekeningsvatbaar was, omdat hij een autismespectrumstoornis heeft en zwakbegaafd is.

Kinderporno

Los van de strafzaak lopen meerdere onderzoeken rondom M. Zo is de Inspectie Justitie en Veiligheid een oriënterend onderzoek gestart naar het handelen van de politie nadat er in 2021 kinderporno werd aangetroffen op de telefoon van de man. Er volgde geen onderzoek na de vondst. Ook bekijkt het Toezicht Sociaal Domein, een samenwerking van vier Rijksinspecties, of aan M. wel „passende begeleiding, ondersteuning en zorg is verleend” voordat hij verdachte werd in de zaak-Gino.