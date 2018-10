In blokkeerders-proces botsen twee werelden op elkaar

Ⓒ Hollandse Hoogte / Laurens Aaij

LEEUWARDEN - - Voor de rechtbank in Leeuwarden heeft een aantal jongeren zich verzameld. Friese vlag in de hand. De studenten demonstreren voor het behoud van Zwarte Piet. ,,Dat is een typisch Nederlands kinderfeestje, voor iedereen,” zegt Klaas-Pieter (23) ,,Het is toch niet meer dan logisch dat als je hier naar toe komt dat je dan niet gaan proberen dat te veranderen? Het is niet terecht dat nieuwkomers dat proberen van ons af te pakken.”