Hobby-historici herdenken Slag om de Betuwe met schijngevechten

Vol overgave speelt Martin Veggelers een parachutist van de 101ste Airborne Divisie, zondag springt hij boven het rivierengebied. Ⓒ vidiphoto

Wie dezer dagen over de Randwijkse Rijndijk in Heteren wandelt, wordt teruggeworpen in de tijd. In de uiterwaarden zijn kampementen opgeslagen, patrouilleren paratroopers langs de dijken en rijden legerjeeps af en aan. Voor even is het hier weer oktober 1944 en vechten de geallieerden tegen de Duitsers om de Betuwe in handen te krijgen, dit weekeinde 74 jaar geleden.