Tot 14 jaar celstraf geëist tegen plofkrakers

De bende begon in 2015 volgens het Openbaar Ministerie met het plegen van ram- en trekkraken. Zo zouden ze onder meer een winkelpui kapot hebben gereden en met sleepkabel een geldautomaat hebben opengetrokken.

Gestolen auto’s

In mei 2016 brandden ze geldautomaten open met een thermische lans. En een maand later stapten ze over op plofkraken en bliezen ze geldautomaten op. In alle gevallen waren geldautomaten van ING in filialen van Albert Heijn het doelwit. De bende gebruikte gestolen auto’s bij hun activiteiten, aldus het OM.

De uitspraak in de zaak is op 20 december.