Showproces tegen ’blokkeerfriezen’

Het proces tegen de ’blokkeerfriezen’ zou niet over de pietenkleur gaan, maar over de vrijheid van meningsuiting. Welnee. Hoe het Openbaar Ministerie de zaak ook presenteert en hoe bekende mediafiguren zich ook haasten om afstand te nemen van de noorderlingen: dit proces gáát over kleur. Over de pietenkleur, maar ook die van de ’slachtoffers’ en verdachten. Over de politieke kleur van de bestuurlijke elite die doodsbang is om voor racistisch door te gaan en zondebokken gevonden heeft voor een showproces. Dit is een cultuuroorlog die al langer gaande is.