’We moeten er serieus rekening mee houden dat Arjen nooit wordt gevonden’

Ancilla sprak deze week met de Noorse politie, die volgens eigen zeggen alle tijd nam om vragen te beantwoorden. Familie en vrienden zullen nu overleggen wat de opties zijn voor eigen onderzoek, schrijft van de Leest.

Open scenario’s

„Alle scenario’s staan nog open, omdat geen van de onthulde aanknopingspunten overeen lijken te komen.” Ancilla doelt daarbij op de gevonden kajak en de papieren in het noorden van het land, het opgepikte telefoonsignaal in het zuiden. „Vele puzzelstukjes om door ons nader te onderzoeken”, schrijft ze.

De Noorse politie staakte de zoektocht naar de vermiste Arjen Kamphuis in september. Het onderzoek ging wel door. De bekende 47-jarige Amsterdamse cyberexpert en activist is al langer dan een maand spoorloos. Het laatste spoor van Kamphuis is een opgedoken peddel. Deze werd tijdens een zoektocht in de zee tussen Fauske en Rognan aangetroffen, in de buurt waar ook de kajak van Kamphuis werd gevonden.