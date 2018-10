Supermarktklant beteuterd na ’lullig’ resultaat bakvormpje

„Recentelijk heb ik van jullie hele mooie koekenbakkersvormen ontvangen. Voor mijn vrouw de lekkere koekjes gemaakt, en ik had van de Letter Y (wat het denk ik moest zijn) meerdere vormen. Mijn vrouw was redelijk verrast toen ze de oven openmaakte....”, begint de klant zijn relaas.

Hij vervolgt: „Kunnen jullie verklaren of dit zo hoort te zijn? Het lijkt niet echt op een Y, of is hier iemand nou echt de koekenbakker?”

Albert Heijn reageert nogal spitsvondig op het bericht: „Hmm, welke (k)leuter heeft dit gebakken? Ziet er nogal lullig uit deze pic! Ik heb het even nagevraagd, maar de letter 'Y' heeft voor zover wij weten geen verborgen boodschap.” Ook informeert de klantenservice nog even of ze de koekjes al geproefd hebben. „Heb je ze al geprobeerd, of laat je dit aan je vrouw over?”