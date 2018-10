Snel maakt excuses om blunders met kinderopvangtoeslag

De afdeling Toeslagen van de Belastingdienst bleek bij veel ouders onterecht de kinderopvangtoeslag stopgezet te hebben. Zij moesten jarenlang procederen om hun gelijk te krijgen. Maar omdat de Belastingdienst stukken achterhield en de ouders ook niet vertelde welke documenten zij nodig hadden om hun gelijk te bewijzen, was er een juridisch oneerlijke strijd.

„Ouders moeten op de diensten van Toeslagen kunnen rekenen. Dat konden zij in dit project niet”, geeft Snel nu toe. Hij last een intern onderzoek in en er komen schadevergoedingen voor de getroffen ouders die jarenlang niet het geld kregen waar ze recht op hadden. Volgens hem is er te snel geoordeeld dat de ouders geen recht hadden op toeslagen omdat er bijvoorbeeld misbruik werd vermoed. „Mede ingegeven door de tijdsgeest is de menselijke maat soms uit het oog verloren”, zegt Snel daarover.

De staatssecretaris biedt zijn excuses aan de ouders aan, maar ook aan de Kamer die hierover eerder al aan de bel trok. Ondanks een vernietigend rapport van de Ombudsman bleef Snel mooi weer spelen en stuurde hij bepaalde stukken ’ten onrechte’, zo stelt hij nu zelf, niet naar het parlement. De D66-bewindsman constateert nu dat de ’informatievoorziening aan de burger, mij en uw Kamer tekort is geschoten’ in deze zaak. Zo zijn er twee stukken ten onrechte niet naar de Kamer gestuurd.

De ouders die recht hebben op een schadevergoeding krijgen 500 euro per half jaar vertraging van hun zaak. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt zegt dat het achterhouden van stukken in het bestuursrecht ’echt een doodzonde’ is, omdat de burger afhankelijk is van de medewerking van de overheid die het monopolie op die stukken bezit.