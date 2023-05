Landbouwakkoord weer op lange baan geschoven

Tot in de vroege uurtjes waren de partijen aan de hoofdtafel, van LTO tot de supermarktbranche, bijeen in de Haagse Villa Ockenburgh. Doel was om in de nacht van woensdag op donderdag alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, nu er al sinds december over de inhoud van het document wordt gesproken.

Alle partijen hebben het document dan ook ’tot achter de komma’ doorgenomen, maar ze zijn er nog niet uit, meldde een woordvoerder even na half vier ’s nachts. Ook de interventie van premier Mark Rutte, die midden in de nacht in zijn eigen auto aan was komen rijden bij het Haagse landgoed, mocht niet tot een handtekening van alle partijen leiden. De pijnpunten liggen volgens ingewijden nog op het gebied van het beschermen van landbouwgrond, wat er met de mest moest gebeuren, en het maximum aantal dieren per hectare.

’Pauzeknop’

Volgens woordvoerder Jan-Willem Wits van gespreksleider Chris Kalden werd door het kabinet en drie agrarische partijen om half vier ’s nachts ’de pauzeknop’ ingedrukt. Vervolgens verlieten alle overige organisaties, zoals voedselverwerkers, banken en supermarkten, de chique villa. Behalve premier Rutte, minister Adema en de drie agrarische partijen LTO (grootste land- en tuinbouworganisatie), NAJK (jonge boeren) en Biohuis (club van bioboeren). Zij spraken nog verder om te kijken ’hoe’ de conflicten alsnog beslecht kunnen worden. Wits zegt dat het concept-akkoord er niet op Hemelvaartsdag ligt. „Er moeten problemen worden opgelost en pas daarna kan er met de hele hoofdtafel weer gesproken worden over het concept-akkoord.” Wanneer dat nieuwe overleg plaats zal vinden, is nog niet bekend.

Sjaak van der Tak (LTO) tijdens het overleg. Ⓒ ANP/HH

Landbouwminister Piet Adema wilde graag voor Hemelvaartsdag van alle partijen een akkoord, maar die deadline wordt opnieuw niet gehaald. Een deel van het concept-landbouwakkoord lekte dinsdagmiddag al uit. Daar staat in dat de landbouwsector aan strengere duurzaamheidseisen moet voldoen, en dat boeren daar een betere prijs voor moeten krijgen. Die duurzaamheidseisen moeten dan in de toekomst de standaard worden waaraan alle producten die in Nederland worden verkocht moeten voldoen. Daarnaast staat in het concept dat de boer betaald moet krijgen voor natuurbeheer.

Het prijskaartje wordt idealiter door de hele keten verdeeld, van producent tot verwerker. Adema zegt 6,7 miljard euro nodig te hebben om de maatregelen uit het akkoord te realiseren. Ook banken zullen een deel inleggen, zij willen tot 4 miljard euro beschikbaar stellen.

Heronderhandelen

De partijen zijn al sinds december vorig jaar in gesprek om te komen tot een akkoord dat toekomst moet bieden aan de agrarische sector. Het akkoord moest er eigenlijk in maart al zijn, maar werd een paar keer uitgesteld, omdat de standpunten van de vele verschillende partijen aan tafel nog te ver uiteen lagen. Ook liepen er al een aantal partijen weg van tafel, zoals Agractie.

Het CDA heeft in de Tweede Kamer aangegeven te willen heronderhandelen over de stikstofparagraaf nadat het landbouwakkoord gesloten is. Partijleider Wopke Hoekstra kon woensdag nog geen duidelijkheid geven over de termijn waarbinnen hij met coalitiepartners om tafel wil om het coalitieakkoord open te breken.