Advies: Bruggen over én tunnel onder het Amsterdamse IJ

Vrijdagochtend wordt zowel de Tweede Kamer als de gemeenteraad van Amsterdam geïnformeerd over de bevindingen van de commissie D’Hooghe, een Belgische toparchitect en hoogleraar die afgelopen maanden met een groep deskundigen uitgebreid onderzoek deed naar de bereikbaarheid van Amsterdam, de stad die al sinds mensenheugenis wordt gespleten door het IJ. Het onderzoek kwam er nadat Amsterdam en Rijkswaterstaat knallende ruzie kregen, toen Amsterdam met nautisch onveilige plannen voor fietsbruggen op de proppen kwam. Aan de ene kant wil Amsterdam de stadsdelen aan elkaar verbinden, maar aan de andere kant hecht Rijkswaterstaat aan het belang van een veilige vaarroute. En het IJ is nu eenmaal een van de drukst bevaren wateren in Nederland.

Talent en kapitaal

„Wij verwachten niet dat de binnenvaart over het IJ de komende jaren afneemt, maar juist toeneemt. Tegelijkertijd groeit de stad Amsterdam nog steeds en neemt de druk op de ponten ook de komende jaren zeer toe”, zegt prof. Alexander D’Hooghe tegen De Telegraaf. Daarom heeft hij met zijn team rekening gehouden met alle belangen: zowel de binnenvaart moet ongehinderd onder bruggen (die ook open kunnen voor bijvoorbeeld charters en SAIL-schepen) door kunnen varen, maar ook fietsers en voetgangers moeten in de stadsdelen Noord en Centrum, Oost en West kunnen komen via vaste oeververbindingen. „Amsterdam is met andere topsteden in Europa verwikkeld in een gevecht om talent en kapitaal. De stad moet worden uitgerust met middelen die haar in staat stellen deze strijd te winnen. Dat doet ze door aantrekkelijk en bereikbaar te zijn, en door daadkrachtig te investeren in de leefkwaliteit van de stad. Het maken van verbindingen is daarin cruciaal”, aldus de Vlaamse stedenbouwkundige.

D’Hooghe adviseert het Rijk en de gemeente om met spoed gezamenlijk op te trekken om aan de oostzijde van de stad als eerste een brede brug over het IJ aan te leggen tussen het Hamerkwartier en het Azartplein. Een geheel stappenplan heeft D’Hooghe met zijn team reeds uitgedacht. Belangrijke voorwaarde is wel dat de nu nog in gebruik zijnde Oranjewerf gesloten wordt alvorens de brug gebouwd wordt.

Achter CS

Direct daarna moet besloten worden een voetgangerstunnel aan te leggen achter het Centraal Station. Het is niet de bedoeling dat fietsers daar doorheen scheuren, aldus D’Hooghe in zijn advies. „We pleiten tegen vaste fietsverbindingen bij het Centraal Station omwille van het aanzuigende effect daarvan: het stationsgebied is ook nu al geërodeerd tot een schurende, uitpuilende zee van mensen en fietsers die het historisch centrum onaangenaam en in zekere zin onbegaanbaar maakt. Een tunnel voor voetgangers kan echter een deel van de druk op de veerponten opvangen. In feite is een dergelijke tunnel het verlengde van de stationshal: ze introduceert een nieuwe ingang van het Centraal Station op de noordoever van het IJ.”

Behoud cruiseschepen in stad

Nadat een besluit is genomen over de voetgangerstunnel moet een besluit worden genomen om ook aan de westzijde van de stad een brug aan te leggen tussen de NDSM-werf en de Haparandadam. D’Hooghe in het advies: „Een belangrijke kanttekening bij dit advies is dat de westelijke verbinding, in brug- of in tunnelvorm, niet verenigbaar is met het behoud van cruisevaart en de Passenger Terminal Amsterdam (PTA) op de huidige locatie aan de Piet Heijnkade, naast het Centraal Station. We adviseren logischerwijs dan ook een herlocatie van de PTA binnen de gemeentegrenzen (in de Coenhaven).”

Juist dat laatste plan is eerder rücksichtslos door het stadsbestuur van Amsterdam afgeschoten: de huidige linkse coalitie wilde de cruiseschepen helemaal niet meer in de stad ontvangen en besloot dat de PTA buiten de gemeentegrenzen moet komen. D’Hooghe wil dat het stadsbestuur dat heroverweegt. „De commissie adviseert het behoud van de cruisescheepvaart voor Amsterdam. Gezien de afhankelijkheid van een westelijke verbinding van de verplaatsing van de PTA moet worden gekeken naar de versnelling van besluit- en procesvorming.”

Tunnels ’onveilig’

De reden dat de adviescommissie fietsbruggen, die volgens D’Hooghe 12,50 meter hoog dienen te zijn om te voldoen aan de norm, verkiest boven tunnels is omdat die ’sociaal onveilig’ zouden kunnen zijn. „Fietstunnels met aangename hellingen zijn, onvermijdelijk, heel erg lang. Ze hebben te kampen met gebrekkige zichtbaarheid - er zijn verticale en/of horizontale bochten, waardoor gebruikers het einde of het begin van de tunnel niet altijd kunnen zien. Dit gebrek aan overzicht kan leiden tot onveilige en onwenselijke situaties. De ervaring van sociale onveiligheid maakt zulke tunnels dan ook erg onaantrekkelijk.” Wel worden opties opengehouden voor fietstunnels.

Een relatief korte voetgangerstunnel achter CS is echter wel aantrekkelijk. „Deze tunnel is minder dan de helft zo lang als een fietstunnel, en kan volledig recht worden aangelegd. Dit betekent overzicht en grotere sociale controle; daarbij zullen er genoeg passanten zijn om commercieel programma in de tunnel te overwegen.”

Volgens D’Hooghe is het van belang dat Amsterdam en het Rijk nu samen om tafel gaan om toekomstplannen te maken. De eerste brug aan de oostzijde zou wat de hoogleraar betreft dan ook al binnen enkele jaren gebouwd kunnen worden. D’Hooghe wijst er wel op om de fietsbruggen breder aan te leggen dan strikt noodzakelijk „om zo de aanleg van openbaar vervoer in de toekomst mogelijk te maken.” Dat zou een „belangrijke bijvangst zijn bij het aanleggen van een brug.”