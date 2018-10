Hof Washington doet doodstraf definitief in de ban

De staat bevroor de uitvoering van de doodstraf al in 2014. Washington is nu de twintigste staat waar de straf in de ban is gedaan. Gouverneur Jay Inslee reageerde verheugd op het besluit van het hof. De Democraat schreef op Twitter dat de postcode en ras van verdachten vaak factoren zijn als wordt besloten of zij de doodstraf krijgen. „Dat heeft niets te maken met gelijkheid of eerlijkheid.”

Acht gevangenen die nog zaten te wachten op hun executie, worden niet meer ter dood gebracht. Zij krijgen levenslange gevangenisstraffen. De directeur van het Death Penalty Information Center concludeerde dat het hof geen uitspraak heeft gedaan over de vraag of de doodstraf immoreel is, maar alleen over de vraag of die eerlijk kan worden toegepast.