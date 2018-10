Klopjacht op feestneuzen in bajes na gelekte video’s

Op via smartphones verzonden video’s is te zien hoe gedetineerden onder invloed van drugs en mogelijk ook sterkedrank de bloemetjes buiten zetten. Ook beschikt deze krant over foto’s waarop gevangenen hun smartphones en drugs etaleren.

Een woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid noemde de uitspattingen in de bajes gisteren ’onacceptabel’. Volgens haar is direct nadat het departement door deze krant met de video’s werd geconfronteerd een grote zoekactie gestart. Gevangenen die op de beelden waren te zien, worden volgens justitie gestraft.

Het uitlekken van de beelden is om meerdere redenen pijnlijk voor de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het gevangeniscomplex in Zaanstad is splinternieuw en moest juist gelden als de best beveiligde strafinrichting van Nederland. Het bezit van smartphones met internet brengt grote veiligheidsrisico’s met zich mee.

Afpersen

Gevangenen kunnen foto’s van medegedetineerden of bewaarders maken en hen daarmee afpersen of chanteren. Ook is het met behulp van smartphones mogelijk ongecontroleerd met de buitenwacht te communiceren of zijn nieuwe misdrijven te plegen of voor te bereiden. De iPhones op de foto zijn te groot om in lichaamsholtes de gevangenis binnen te smokkelen. De kans is groot dat ze door corrupt personeel zijn binnengebracht.

De woordvoerster van justitie kon gisteravond nog geen mededelingen doen over resultaten van de zoekacties in Zaanstad. „Zodra hierover meer informatie beschikbaar is, brengen we die naar buiten.”

Vandaag waarschuwen medewerkers van gevangenissen die moeten sluiten voor het overhaaste overplaatsen van gevangenen, bijvoorbeeld naar Zaandstad. Ze krijgen bijval van de vakbonden. „Het personeel is in ondertal en wordt ondervraagd".