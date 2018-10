Rechtse AfD wenst geen kritiek in klas

De actie stuit op veel kritiek: ,,Georganiseerd verraad is een middel uit dictaturen”, waarschuwde minister van Justitie Barley (SPD).

In Hamburg is de eerste kliklijn ingericht. Saksen en acht andere deelstaten willen dat voorbeeld nu volgen. De AfD is bang dat het lerarencorps hen afschildert als extreem-rechts: ,,Pedagogen lopen rond in ,,FCK AfD”-T-Shirts, ze maken de AfD belachelijk of er hangen oproepen tot demonstraties tegen de AfD in de scholen”, laat de partij weten.

De anti-migratiepartij kwam de afgelopen tijd in het nieuws door het vergoelijken van de misdaden van de Wehrmacht in de Tweede Wereldoorlog. Hooggeplaatste politici zoals Björn Höcke zijn bevriend en werken samen met neonazi’s. Veel fractiemedewerkers hebben een extreem-rechts verleden. Delen van de partij worden door de geheime dienst in de smiezen gehouden.

Neutrale scholen

De AfD ziet zichzelf echter als slachtoffer. Met hun actie Neutrale scholen Hamburg willen ze de vermeende politieke indoctrinatie door de overheid en hun ambtenaren tegengaan.

,,De kliklijn herinnert aan de donkerste hoofdstukken van de Duitse geschiedenis”, zegt minister van Onderwijs Helmut Holter uit Thüringen. Het is een verwijzing naar de dictaturen in de DDR en de nazi-tijd, waar foute burgers bij respectievelijk de beruchte staatsveiligheid van Stasi en de Gestapo gemeld werden.

De voorzitter van de lerarenbond, Heinz-Peter Meidinger, reageert met duidelijke taal: ,,Dit is een poging om kinderen en jongeren voor hun karretje te spannen.” Duitse onderwijzers mogen bij maatschappijleer het politieke systeem neutraal uitleggen.