’Chaos door sluiting van gevangenissen’

Luchtfoto van het Justitieel Complex Zaanstad, de grootste en modernste gevangenis van Nederland. Ⓒ ANP

Almere - Het drugsfeest in de gevangenis van Zaanstad staat niet op zichzelf, vertellen diverse bronnen uit het gevangeniswezen. Er zou meer mis zijn in de sector: de definitieve sluiting van vier grote gevangenissen in het land zorgt voor chaos. Gedetineerden worden verhuisd naar locaties die daar niet op zijn berekend en personeel klaagt over onveilige werksituaties, halsoverkop geschuif met trouwe collega’s en een werkklimaat dat tot het vriespunt is gedaald. De SP slaat alarm.