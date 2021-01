Politie schiet op overvallers Den Haag: vier aanhoudingen

Premium Binnenland

Corrupte douaniers speelden sleutelrol in lange tijd ongrijpbare bende van ’godfather’ Piet S.

De bende van de in september opgepakte Haagse topcrimineel Piet S. (64) kon dankzij corrupte contacten bij de douane vele tientallen tonnen drugs smokkelen naar Europa. De organisatie had havens in Spanje, België en Nederland in de greep.