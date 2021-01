Wildwest-achtervolging en kogels vanwege gewelddadige overval

De bestuurder schakelde snel de politie in en die startte een klopjacht naar het voertuig en de overvallers. Een 21-jarige verdachte werd door een arrestatieteam in de kraag gevat in een woning aan de Laan van Wateringseveld. In deze woning troffen agenten ook een deel aan van de gestolen goederen.

De Toyota Aygo werd ook getraceerd en dat mondde uit in een heftige achtervolging. Het viel agenten op dat er nog een extra voertuig met verdachten in het kielzog reed van de Aygo. Ter hoogte van de kruising Hildebrandplein/Hildebrandstraat gaven de agenten daarom een stopteken dat werd genegeerd. De bestuurders van beide auto’s trapten hierop het gaspedaal in en maakten zich uit de voeten. Tijdens de vlucht haalden zij gevaarlijke capriolen uit.

De verdachte die reed in de gestolen Toyota Aygo liet de auto achter in de Molenaarsstraat en rende richting de Laakkade. Agenten losten een aantal schoten tijdens deze vluchtpoging, waarna de verdachte in de boeien werd geslagen vanwege gewapende diefstal en gevaarlijk rijgedrag. Niemand raakte gewond hierdoor. De vlucht van de verdachten in de andere auto eindigde bij de Neherkade tegen een paal. Beide inzittenden werden aangehouden door de politie.

De recherche onderzoekt de zaak en zoekt getuigen die meer weten over de gewapende beroving aan de Steenwijklaan. Er kan via 0900-8844 contact worden opgenomen.

Tips of beelden? App naar onze Whatsapp-tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952.