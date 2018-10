Anarchie dreigt in de bajes

Eind dit jaar moeten gevangenen en cipiers uit Zeist, Zwaag, Almere en Zoetermeer elders in het land zijn ondergebracht.

Uit foto’s en filmmateriaal in handen van De Telegraaf blijkt dat in de gevangenis in Zaanstad anarchie heerst. Op de beelden is te zien hoe gevangenen onder invloed van drugs en mogelijk drank de inrichting omtoveren tot een feesttent.

Bekijk de video hieronder. Tekst loopt verder.

Dit is het rechtstreekse gevolg van de overhaaste verhuizing van gevangenen naar die plek, waarschuwt vakbondsleider Yntse Koenen (FNV): „Daar is een noodsituatie. Het personeel is in ondertal en wordt overvraagd.”

