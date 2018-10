’Ontdaan’ na inslaan op agent

Op een filmpje dat op internet verscheen is te zien hoe het gezin in Almere in gevecht raakt met de politie. De familie zegt nu zo ontdaan te zijn dat ze wil dat de zaak wordt afgedaan met een bemiddelingstraject. Ⓒ Facebook

Almere - De familie die afgelopen juli in gevecht raakte met agenten in Almere – waarbij een van de politiemannen het ziekenhuis in werd geslagen – wil dat er een ’bemiddelingstraject’ wordt gestart. Ze zouden zelf erg ontdaan zijn door wat er is gebeurd, verklaarden ze gisteren in de rechtbank Almere.