Duits bezoek met knipoog

Ook bij onze oosterburen is koningin Máxima geliefd. Ⓒ AFP

Saarbrücken - Koning Willem-Alexander liet in Duitsland merken dat hij niet zeker is van de capaciteiten van de voetballers van Oranje. „Het Nederlands elftal speelde halverwege de jaren 50 tweemaal een oefen-interland tegen Saarland”, sprak hij politici en ondernemers toe in Saarbrücken. „Beide keren won Nederland met slechts één doelpunt verschil. Ik ben benieuwd hoe de krachtsverhoudingen anno 2018 zouden zijn...”