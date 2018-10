49 kilo hasj in busje Urkers die op ’ski-reis’ gingen

Dat vertelt de Zweedse douane aan De Telegraaf. De oudste broer, Piet, staat over een paar weken in Malmö terecht, terwijl Jacob is vrijgelaten. De geschatte straatwaarde van de vangst ligt tussen de 355.000 en 760.000 euro.

Het is 8 mei jongstleden, vier uur in de ochtend. De Urkse broers rijden over de Öresund-brug tussen Denemarken en Zweden. De bus waarin ze rijden is eigendom van de oudste broer. De twee worden aan de kant gezet door de douane en aan een snelle controle onderworpen. Ze vertellen te gaan skiën in Noorwegen. Hoewel de douane ski-uitrusting vindt in de bus vertrouwen de douaniers het niet. Ze gaan over tot een uitgebreid onderzoek.

Zodra het busje in een inspectieruimte komt, slaat de aanwezige drugshond ’onmiddellijk aan’, aldus de Zweedse douane. De viervoeter is vooral geïnteresseerd in een ruimte tussen de twee voorstoelen in, en dat blijkt niet ten onrechte. Onder een van de voorstoelen wordt de ’vracht’ gevonden: 49,3 kilogram hasj. De broers worden opgepakt.

Beiden ontkennen in eerste instantie, maar tijdens verhoor bekent de oudste broer. Het doel was om de drugs te verkopen in Oslo, naar eigen zeggen zonder medeweten van de jongste broer. Dat verhaal wordt bevestigd door het feit dat alleen de vingerafdrukken van de oudste broer gevonden zijn op de verpakking van de drugs en op de schuilplaats.

Drugsdorp Urk

Het is niet de eerste keer dat het voormalige vissersdorp Urk in verband wordt gebracht met drugs. Vorige week nog werd een vrachtwagen met bevroren vis onderschept in Toulouse, met aan boord 653 kilo cocaïne, bedoeld voor Urk. Vorig jaar werd door een Urker viskotter 261 kilo cocaïne uit zee gevist, waarvoor meerdere Urkers de cel indraaiden.