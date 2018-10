Dodental orkaan Michael loopt op naar zes

In Gadsden County, Florida, zijn vier mensen omgekomen. De storm kwam aan in een gebied redelijk dichtbij Gadsden County, waardoor de schade in die regio enorm is. De stad Port St. Joe stond volledig onder water. Ook in Panama City is de ravage groot. Veel gebouwen zijn volledig verwoest door de wind en het water.

Noodtoestand

In de loop van donderdag trok Michael verder richting Georgia, North Carolina en Virginia. In Virginia is donderdagmiddag lokale tijd de noodtoestand uitgeroepen vanwege de orkaan.