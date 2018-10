’Turkije heeft audiobewijs van dood Khashoggi’

Wat er zich hier heeft afgespeeld, is volgens de Turkse autoriteiten wel duidelijk. Ⓒ AFP

WASHINGTON DC - Medewerkers van de Turkse regering hebben tegen collega’s uit de Verenigde Staten gezegd dat ze video- en audiobewijs hebben dat de journalist Jamal Khashoggi is gedood in het Saoedische consulaat in Istanbul. De Amerikanen zeggen tegen The Washington Post dat vooral het audiobewijs erg sterk is. Er zou te horen zijn dat Khashoggi wordt aangehouden, gemarteld en uiteindelijk gedood en in stukken gezaagd.