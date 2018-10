’16-jarigen gevraagd zich in te laten enten’

Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - Jeugdartsen gaan16-jarigen die onvolledig of niet zijn gevaccineerd vragen om zich alsnog in te laten enten. Dat heeft Mascha Kamphuis van AJN Jeugdartsen tegen het televisieprogramma De Monitor gezegd. Kinderen mogen vanaf hun 16e zelf bepalen wat voor zorg ze willen en of ze vaccinaties krijgen.