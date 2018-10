’Meer maatwerk nodig bij re-integratie veteraan’

Hij kreeg de afgelopen jaren tientallen klachten over de langdurige re-integratie van militair en burgerpersoneel. Defensie begeleidt zwaargewonde veteranen intensief. Als het proces langer dan twee jaar duurt krijgt de werkgever, in dit geval Defensie, een boete opgelegd. Het UWV en Defensie moeten samen kijken welke mogelijkheden de wet biedt om in dit soort gevallen tot maatwerk te komen.

Volgens Veteranenombudsman Reinier van Zutphen ontstaan de problemen bij Defensie door gebrek aan kennis, late overdracht en onzorgvuldige registratie. Onlangs heeft het ministerie op dit vlak wel een aantal verbeteringen beloofd en daar is Van Zutphen positief over.

Al sinds 2014 wordt gesproken over verbetering van de re-integratie. Van Zutphen houdt dan ook een slag om de arm. ,,De afgelopen jaren heeft Defensie vaker toezeggingen gedaan over re-integratie van veteranen. Ook in de Tweede Kamer. Dus eerst zien en dan geloven. Maar de eerste stappen zijn gezet en de betrokkenheid is groot."