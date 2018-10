Arts in Nijmegen pleit voor legalisering xtc

Kramers, die ook hoogleraar medicatieveiligheid is, ziet zijn studerende kinderen liever af en toe een xtc-pil nemen dan iedere dag alcohol drinken, zegt hij in gesprek met het AD.

Niet dat xtc ongevaarlijk is, benadrukt Kramers, maar alcohol levert veel grotere problemen op. ,,Overmatig alcoholgebruik brengt schade toe aan organen als de lever en alvleesklier, en veroorzaakt (dodelijke) ongevallen. Waar alcohol op de lange termijn voor ernstige hersenschade kan zorgen, is dat bij xtc minder duidelijk’’

Terwijl alcohol bewezen verslavend werkt, is dat bij xtc niet zo, stelt Kramers. ,,Xtc doet iets met je zenuwen. Bij een tweede keer heb je er minder effect van. Een zware gebruiker gebruikt xtc ongeveer twee keer per week en vaak stopt die er na een jaartje of vijf ook wel mee.’’

De politiek is verdeeld. D66 is voorstander van legalisatie: „We weten dat de ‘war on drugs’ niet de oplossing is”, aldus Statenlid Antoon Kanis in Gelderland. CDA blijft fel tegenstander. „Wij gaan criminelen niet belonen, maar bestraffen”, aldus Kamerlid Madeleine van Toorenburg.