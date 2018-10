D66 schrikt: Hachchi wil terugkomen

Hachchi baarde opzien toen ze in 2016 om onduidelijke redenen ineens de Tweede Kamer verliet. In de wandelgangen klonk toen al dat haar verstandhouding met Pechtold debet was aan haar vertrek. Ze bleek wachtgeld te willen.

Onze verslaggever spoorde Hachchi op in New York begin 2016:

Het partijbestuur dreigde haar te royeren, waarna Hachchi eieren voor haar geld koos en zelf vertrok. Nu Pechtold het veld geruimd heeft, kondigt ze in de Volkskrant aan dat ze terugkeert en dat het tijd is voor een minder ’masculiene’ leider.

Rond de top van D66 viel gisteravond weinig enthousiasme waar te nemen over de terugkeer van het oud-Kamerlid. Dat haar partij haar liever kwijt dan rijk is zal haar niet zoveel doen, verklapte ze eerder in een interview met deze krant: „Kritiek raakt mij niet.”

