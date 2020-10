Klant door het lint bij McDonald’s: ’Geef mijn saus of ik bel de flikken’

De vrouw kwam er na vijf kilometer achter dat er geen frietsaus bij de bestelling gedaan was en besloot terug te keren om verhaal te halen. „Mijn kinderen eten geen frieten zonder saus”, snauwt ze de medewerker toe. Vervolgens blijft ze maar roepen: „Geef mij m’n saus!”

Als een van de medwerkers om het bonnetje vraagt om te kunnen checken of de vrouw überhaupt frietsaus besteld had, wordt ze woest. „Maak dat je mijn saus hier neerlegt of ik bel de flikken!”

Andere klanten filmen het voorval. En dat neemt de woeste klant ze niet in dank af; ze gaat de man te lijf om ervoor te zorgen dat hij stopt met het maken van opnames. Of ze de frietsaus nog meegekregen heeft, is onduidelijk....