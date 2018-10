Kroongetuige Fred Ros spreekt over Willem Holleeder

Beide kroongetuigen sloten in ruil voor strafvermindering deals met justitie in liquidatieproces Passage. Mede door hun getuigenissen kregen huurmoordenaar Jesse R. en Dino Soerel vorig jaar levenslange gevangenisstraffen.

Daarbij stelde het gerechtshof vast dat Soerel in 2005 samen met Holleeder de moord op Kees Houtman had beraamd en dat er aanwijzingen waren dat ’de Neus’ ook betrokken was bij de moord op Thomas van der Bijl in 2006.

La Serpe heeft bekend de moord op Houtman te hebben gepleegd met Jesse R. Hij wees Soerel en Holleeder aan als opdrachtgevers. Fred Ros werd veroordeeld voor het organiseren van de liquidatie van Van der Bijl, waartoe hij opdracht zei te hebben gehad van Soerel.

Verslaggever Sophie Kluivers was in de rechtbank aanwezig: