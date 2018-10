Ex-minister Zuid-Afrika Pik Botha overleden

Pik Botha samen met Desmond Tutu. Ⓒ REUTERS

PRETORIA - Roelof Frederik ’Pik’ Botha, minister van Buitenlandse Zaken in het apartheidstijdperk, is op 86-jarige leeftijd in zijn huis in Pretoria overleden. Dat heeft zijn familie gezegd tegen de Zuid-Afrikaanse nieuwssite News24. Zijn zoon, Piet Botha, zei dat zijn vader vrijdag in de vroege ochtend vredig is overleden in zijn slaap. Hij was al een aantal weken ziek.