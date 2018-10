Fotomodel in nek geschoten

De 28-jarige Kelsey Quale reed in Clayton County toen iemand het vuur opende. Ze raakte buiten bewustzijn en botste op drie andere auto’s.

Omdat het eerst als een gewoon ongeluk werd beschouwd, was de eerste hulp van het ziekenhuis dan ook verbaasd toen ze een kogel in haar nek aantroffen. Het projectiel was via haar nek in haar hersens terechtgekomen.

Kelsey ligt nu hersendood op een ziekenhuiskamer. De familie staat nu voor de zware beslissing of de machines uitgezet moeten worden.

„Ik wil weten wie dit gedaan heeft, het is idioot”, zegt haar zus Kayleigh tegen Fox 5 Atlanta.

Kelsey was net met haar vriend naar Atlanta verhuisd vanwege haar modellenwerk. Op het moment dat ze werd beschoten, reed ze van haar werk naar de tandarts.

Zus Rachel Chotro beschrijft Kelsey op een inzamelingspagina, die is opgezet om de medische kosten en begrafenis te kunnen betalen, als een meisje dat altijd iedereen aan het lachen maakte.