Gewoon wéér proberen: Hague en Ovtsjinin volgend jaar alsnog naar ISS

De Russische kosmonaut Ovtsjinin en de Amerikaanse astronaut Hague zijn inmiddels teruggekeerd naar het trainingscentrum bij Moskou.

Ongeveer twee minuten na opstijgen donderdag ging het mis voor Ovtsjinin en Hague. Ze moesten van 50 kilometer hoogte terugkeren naar de grond. Ze landden veilig en ongedeerd in het midden van Kazachstan. Rusland onderzoekt wat er precies is misgegaan. Voorlopig worden er geen bemande en onbemande raketten gelanceerd. Rusland is als enige in staat om mensen naar het ISS en terug te brengen.

In het ISS zitten momenteel drie mensen: een Duitser, een Amerikaanse en een Rus. Zij zouden in december terugkeren naar de aarde. Een paar dagen later zou de volgende bemande vlucht bij het ruimtestation arriveren. Een woordvoerder van Roskosmos zei wel dat de plannen voor december zouden kunnen veranderen. Dat is afhankelijk van het onderzoek naar het incident van donderdag.

Anders blijven de drie huidige bemanningsleden tot januari in het ISS. Als er dan nog geen nieuwe bemanning is, staat het ISS voor het eerst sinds november 2000 leeg.