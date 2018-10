Linda (23): Mijn aantal bedpartners is bovengemiddeld

Sexy vrouwen… "worden vaak niet serieus genomen. Dat ik blootfoto’s van mezelf op social media plaats en open ben over mijn seksleven, is voor veel mannen reden om te denken dat ik 'makkelijk' ben. Een jongen stak zelfs een keer zomaar zijn hand in mijn broek en lachte me uit toen ik zei dat ik daar niet van gediend was.

Hij vond dat ik erom had gevraagd. Ik word ook regelmatig 'slet' genoemd, zowel door vrouwen als mannen. Als ze daarmee bedoelen dat ik een losbandig seksleven heb: dat klopt. Mijn aantal bedpartners is bovengemiddeld, maar dat is mijn eigen keuze. Mannen worden daar niet op aangekeken, dus waarom vrouwen wel?"

Je lijf omarmen… "is iets wat vrouwen naar mijn mening veel te weinig doen. Ook in bed cijferen ze zichzelf vaak weg, alsof het allemaal om de man moet gaan. Het ingesleten patroon is dat je je als vrouw nederig en bescheiden moet opstellen, en je niet mag uitstralen dat je van jezelf houdt. Ik hoop dat ik jonge meiden die mij volgen, kan laten zien hoe belangrijk het is om trots te zijn op je lijf. Je hoeft niet perfect te zijn."

Ik zie letterlijk geen verschil…"tussen een mannenborst en een vrouwenborst. Dat er iets seksueels is aan vrouwentepels hebben we zelf bedacht. Vrouwenborsten zijn puur functioneel, gemaakt om een kind te voeden. En ja, het is een erogene zone, maar geldt dat niet ook voor mannen?

Het is dat je waarschijnlijk een boete krijgt als je als vrouw zonder shirt op een terras gaat zitten, maar op het strand of tijdens festivals ga ik gewoon topless. Ik vind het leuk om een beetje te shockeren, maar ik hoop ook mensen te inspireren om er eens op een andere manier over na te denken."

Mannen en vrouwen zijn gelijk… "maar niet hetzelfde. Dat we fysiek vaak minder kracht hebben, is een feit. Maar 'stoer' en 'dominant' zijn niet per se mannelijke kenmerken, vrouwen kunnen die eigenschappen net zo goed hebben. Het is niet zwart of wit en zeker niet roze of blauw. Dus we moeten stoppen met te doen alsof er een bepaalde manier is waarop een vrouw zich zou moeten gedragen."

De Dolle Mina’s… "hebben heel veel vrijheid voor mijn generatie gecreëerd. Door de pil kan ik naar bed met wie ik wil, zonder me druk te hoeven maken over een ongewenste zwangerschap. Sommigen zeggen dat lustobject én feminist zijn niet met elkaar verenigbaar is, maar dat is nu juist mijn punt: feminisme is óók vrijheid van seksualiteit. Wat je tussen de lakens uitspookt, heeft niets met je waardigheid te maken!"

