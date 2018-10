Doorbraak in zaak-Khashoggi dankzij ’overtuigende’ audiotapes

Een demonstrant vermomd als prins Mohammed bin Salman met bloed aan de handen demonstreert in Washington. De dood van Khashoggi zorgt voor wereldwijde verontwaardiging. Ⓒ AFP

RIYAD - Het net sluit zich rond Saoedi-Arabië. De Turkse regering heeft de Verenigde Staten laten weten dat het over audio en videobeelden beschikt die bewijzen dat Jamal Khashoggi vorige week in het Saoedische consulaat in Istanbul is vermoord. Daarna heeft een speciaal team zijn lichaam in stukken gesneden.