’Blokkeerfriezen zijn helden’

Ik hoop van ganser harte dat de blokkeerfriezen geen boetes of straf opgelegd krijgen, voor mij zijn deze mensen helden. Waanders heeft vorig jaar de extreemrechtse NVU uitgenodigd om als ‘tegendemonstranten’ tegenover Kick Out Zwarte Piet in Dokkum te demonstreren.

Zij had hiermee willens en wetens kinderen onnodig in gevaar kunnen brengen als deze twee groeperingen met elkaar op de vuist zouden gaan, want dat was gegarandeerd gebeurd met die korte lontjes.

Wat ben je voor een burgemeester als je die demonstranten zelfs mee laat lopen tussen de kinderen in de sinterklaasoptocht?

Fenna Koops, Groningen