Nieuw voor in de winter: de ’neuswarmer’

„Uniek en praktisch. Houdt je neus warm”, zo schrijft ’Tante Marty’ bij de advertentie voor neuswarmers. „Grappig en handig voor de hele familie.”

Ⓒ Etsy

De neuswarmers zijn er in allerlei soorten, kleuren en vormpjes. Van egaal paars naar metalic-rood, en alle dieren die je kunt bedenken: een kikker, kip, hond, panda of muis. Of: de zwarte havik.

Ⓒ Etsy

De producten zijn met de hand gemaakt in de VS, zo belooft de verkoper. Ze zijn voor tussen de 8 en de 16 euro te bestellen.

Ⓒ Etsy