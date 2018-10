Expeditie Robinson... ’In minuut 1 meteen al chagrijnig’

Ik stem af op RTL5 en graaf in mijn geheugen wat er nou ook alweer allemaal gebeurd is vorige week. ZOVEEL, zoveel. Twee kapiteins zijn er gewoon niet meer. Het hele spel ziet er ineens anders uit. Eiland onbekend is nog steeds in zijn geheel bij elkaar en dat maakt me in minuut 1 van deze aflevering al chagrijnig.

Open wonden

Maar dan schakelen we over naar Duivelseiland en daar word ik heel gelukkig van. Wandelend IKEA-catalogus Corry is nog even lekker een luxe sanitaire voorziening in de hut aan het aanleggen tot Nienke vloekend en tierend in beeld komt. Open wonden van de pogingen tot vuur maken.

'Ach meiske, ga toch effkes lekker in de zon liggen, Ons Cor regelt het wel.' Een vloek en een zucht en voilà, daar heb je je kampvuur. Die vrouw heeft toch nu gewoon al gewonnen jongens? #corrykoningsdag. Het eiland van de onbekenden is zo saai. Ik wil er niks over schrijven tot dat ze Gwenda naar huis bonjouren!

'Over een half jaar zou ik moeder zijn van vier kinderen'

Geheugentrainer

Duivelseiland gaat een potje vuurmaken voor de overwinning. Waar je zou denken dat ons Cor er met de overwinning vandoor gaat, zijn de blaren op de handen van Nienke toch weer wat geheeld en krijgt zij het vuur als eerst aan.

Ouwe besjes Cor en John blijven met zijn tweetjes achter op het eiland. Ik stel voor dat de volgende proef op Duivelseiland een MAX Geheugentraineris compleet met Jan Slagter in zwembroek. Daar heb je je kans op een Televizier-Ring!

Apenkooien

Tijdens de proef denk ik een aantal dingen: 'Gwenda, wat ben je in godsnaam aan het doen maar ga er vooral mee door want weg, je moet het!', 'Loiza, YES GURL wat ben jij goed bezig.

Proef na proef tetter jij iedereen door water, over balken en langs geknoopte apenkooien' en 'Nienke, gezellig dat je er bent maar waarom gaat dit allemaal zo ruk?' Uiteindelijk ben ik heel blij want kamp Noord wint eindelijk! Steven verwoordt heel prima mijn gevoel: 'Hè, motherfocking, hè!'

Militairstem

Het fragment van Gwenda in de biechthut is mijn allerliefste lievelings! Met de beentjes over elkaar en een arrogant smoelwerk (ok, dat laatste zit in mijn eigen hoofd). Zeurderige militairstem: 'De groep wil Sandra eruit stemmen en ja, daar ga ik dan maar gewoon in mee. Even dacht ik nog zal ik tegen Sandra zeggen 'MEID je vliegt er morgen uit?' Sorry maar het is niet anders? Maar ik houd het maar even bij mezelf.' Zeurderige militairstem uit.

Arme Gwenda. IK lach me rot.

Eilandraad

De eilandraad begint en Nicolette stelt Gwenda even een paar vragen voor ze het eiland afgegooid wordt:

Kun je met hen de oorlog winnen?

'Absoluut'

Zijn er complotten?

'Nee, dat is nog niet echt nodig'

Maak je vriendschappen voor het leven?

'Dat zou zomaar eens kunnen'

2 seconden later: 4 stemmen op Gwenda. Adios! Een split second was ik bang dat ze die vechtmachine bij ons OmroepMax-duo op Duivelseiland zouden dumpen maar ze gaat gewoon naar huis.

Tot volgende week!