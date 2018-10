Duitse Groenen zijn AfD en SPD voorbij

De peiling is een nieuwe dieptepunt voor de regerende christendemocraten van de CDU/CSU en de SPD. De CDU/CSU zakt verder weg naar 26 procent en de SPD tuimelt naar 15 procent. De rechts-populistische AfD (Alternative für Deutschland) blijft gesteund door 16 procent van de ondervraagden. De ondernemersvriendelijke liberalen van de FDP (Freie Demokratische Partei) stijgen naar de 10 procent en de extreemlinkse Die Linke blijft op 10 procent staan.

Zondag zijn er parlementsverkiezingen in de deelstaat Beieren. In de overwegend conservatieve en welvarende deelstaat van 13 miljoen inwoners (alleen Noord-Rijnland-Westfalen heeft er meer) dreigt een afgang voor de lang dominerende Christelijk Sociale Unie (CSU). In peilingen verliest de CSU in vergelijking met 2013 ongeveer een derde van haar kiezers.

Alle Beierse premiers zijn sinds 1957 van de CSU geweest, maar dat tijdperk lijkt zondag ten einde te komen. De CSU keldert als maar in opiniepeilingen. De conservatief christelijke CSU moet het nu doen met de steun van circa 33 procent van de ondervraagden. In Beieren staan de Groenen ook op de tweede plaats met 19 procent van de ondervraagden achter zich.

De neergang van de CSU is mede het gevolg van de strijd over de koers van de partij en van slepende ruzies over vluchtelingenbeleid met de christendemocratische bondskanselier Angeka Merkel die van de zusterpartij CDU is. De huidige Beierse CSU-premier is Markus Söder die in maart na een interne partijruzie het ambt overnam van Horst Seehofer. Seehofer is nu federaal minister van Binnenlandse Zaken in Berlijn waar hij geregeld ruzie maakt met Merkel.