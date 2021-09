’Ik heb een antieke mobiel en die werkt als een tierelier’, maar een QR-code krijgt Nel (83) er niet op

Reizen

Oproep: wat is uw favoriete herfstuitje met het hele gezin?

Een wandeling door het bos, klimmen en klauteren in een natuur- of juist binnenspeeltuin of bij slecht weer naar een museum. Nu de (astronimische) herfst is begonnen, zijn wij benieuwd wat u in de herfst graag onderneemt met het gezin.